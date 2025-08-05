Фланговий півзахисник Олександрії Хуан Безерра продовжить виступи у чемпіонаті України, незважаючи на інтерес з боку європейських клубів.

Як повідомляє Ігор Бурбас, 22-річним бразильцем активно цікавився кіпрський Аріс, який запропонував срібному призеру УПЛ суму у розмірі 1,5 мільйона євро. Олександрія була готова розлучитися з гравцем, проте сам Безерра вирішив залишитися в команді.

Контракт вінгера з українським клубом діє до червня 2026 року, а отже вже взимку він отримає право вести переговори з потенційними новими клубами та підписувати попередні угоди.

У поточному сезоні бразилець провів три матчі, не відзначившись результативними діями. Його ринкова вартість оцінюється у 1,5 мільйона євро. Нагадаємо, що Безерра перебрався до УПЛ у вересні 2023 року з Васко да Гама на правах вільного агента.

Варто також зазначити, що Олександрія невдало розпочала сезон 2025/26, зазнавши несподіваної поразки від новачка УПЛ Кудрівки з рахунком 1:3.