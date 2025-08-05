Олександрія оголосила про перехід хавбека Динамо
Відомі деталі контракту
29 хвилин тому
Фото - ФК Олександрія
Олександрія досягла угоди з київським Динамо щодо повноцінного трансферу центрального півзахисника Давида Білого. Контракт гравця з клубом з Кіровоградщини розрахований до 31 травня 2028 року.
Білий народився 8 червня 2006 року в місті Синельникове, Дніпропетровської області. Є вихованцем дніпровського футболу. З 17 років виступав за молодіжні склади Динамо U17 та U19. Також, грав за молодіжний склад луганської Зорі U19.
Був гравцем молодіжної збірної України U17.