У четвер, 26 червня, та в ніч на 27 червня за київським часом відбудеться чотири матчі заключного, 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу з футболу — 2025.

Розклад матчів на 26 червня (вказано час за київським часом):

▪️ 22:00 — Відад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЕ)

▪️ 22:00 — Ювентус (Італія) – Манчестер Сіті (Англія)

▪️ 04:00 — Ред Булл Зальцбург (Австрія) – Реал Мадрид (Іспанія)

▪️ 04:00 — Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – Пачука (Мексика)

Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу 2025 року проходить у США з 15 червня по 13 липня. Участь у змаганнях беруть 32 клуби, розділені на вісім груп по чотири команди. До плей-оф виходять по дві найкращі команди з кожної групи.