Український вінгер Карабаха Олексій Кащук опинився у сфері інтересів одразу кількох клубів з різних країн. Як повідомляє LEGIONERS.UA, 25-річний футболіст, який не має стабільного місця в основному складі азербайджанського клубу, зацікавив представників кількох чемпіонатів.

Зазначається, що інтерес до гравця проявляють клуби зі США, Саудівської Аравії, Польщі та Ізраїлю. Найбільш активними наразі є саме представники МЛС, де одразу кілька команд уважно вивчають можливість співпраці з чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.

У поточному сезоні Кащук провів за Карабах 25 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три забиті м’ячі та три результативні передачі. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює футболіста в 1,8 мільйона євро.

Після 17 турів чемпіонату Азербайджану Карабах посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 36 очок. Уже 28 січня команда завершить груповий етап Ліги чемпіонів матчем проти Ліверпуля, початок гри о 22:00. Нагадаємо, в минулому турі ЛЧ Кащук своїм забитим голом допоміг Карабаху обіграти франкфуртський Айнтрахт.