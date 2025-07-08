Павло Василенко

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Баварією ми стали свідками жахливої ​​сцени, де Джамал Мусіала зламав ногу.

Молода зірка Баварії зазнала тяжкої травми на останніх секундах першого тайму чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу. Мусіала був збитий воротарем Джанлуїджі Доннаруммою. Це було ненавмисно, але італійський воротар виявив необережність і всією своєю вагою навалився на ногу Мусіали.

Колишній футболіст Баварії Рафінья розповів, що гравці цього клубу увірвалися в роздягальню ПСЖ після гри і зажадали від воротаря Доннаруми вибачитись перед Мусіалою.

«Гравці Баварії не вміють програвати, я їх дуже добре знаю. Вони були люті, тому що хотіли, щоб Доннарумма хоча б вибачився, оскільки вони бачили, наскільки серйозна травма. Після гри в роздягальні були запеклі дискусії. Гравці підійшли до нього в роздягальню ПСЖ, щоб вибачитися, і обмінялися різкими словами. Вони вимагали, щоб він діяв морально і хоча б вибачився, хоча він не зробив цього навмисно», – розповів Рафінья бразильському SporTV.

Рафінья грав за Баварію з 2011 до 2019 року, вигравши всі трофеї з баварським клубом. У Європі він також грав за Шальке, Дженоа та Олімпіакос, а решту кар'єри провів у Бразилії, де завершив кар'єру цього літа.