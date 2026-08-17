Ключовий гравець Шахтаря прояснив ситуацію з сутичкою після матчу з ФК Харків
Футболіст дав чітку відповідь
Фото: ФК Шахтар
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував конфлікт з гравцями Харкова після перемоги 1:0 у матчі третього туру УПЛ.
«Я був з уболівальниками і вже пізніше прийшов у підтрибунне приміщення. Зрозумів, що якась метушня почалася. Я вже казав, що треба вміти програвати. Як і вміти вигравати».
«Команда, яка програла, напевно, не була рада тому, як раділи переможці. Нічого. Це додасть гостроти нашому протистоянню», – сказав Бондар у коментарі Профутбол Digital.
Раніше повідомлялося,резидент Шахтаря Рінат Ахметов зустрівся з Тураном, Палкіним і Срною напередодні матчу проти Харкова.