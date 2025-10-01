Український півзахисник Жирони Віктор Циганков перебуває на фінальній стадії відновлення після травми.

Як повідомляє FútbolFantasy, 27-річний гравець уже розпочав тренування з м'ячем у високому темпі, хоча поки що займається за індивідуальною програмою.

Циганков вважається одним із ключових футболістів збірної України і, якщо встигне повністю відновитися, зможе допомогти національній команді у жовтневих матчах кваліфікації проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).

Варто зазначити, що Жирона набрала лише три очки після семи турів Ла Ліги та замикає турнірну таблицю чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що керівництво Жирони дало Мічелу два матчі на виправлення ситуації.