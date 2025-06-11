Зінченко: «Хочеться подякувати українцям Канади за неймовірну підтримку»
Хавбек збірної України висловився щодо атмосфери на товариському турнірі
близько 2 годин тому
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після переможного заключного матчу на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) у своєму Instagram подякував українцям Канади за підтримку.
Дуже приємно було побачити багато українців протягом всього часу перебування в Канаді та хочеться подякувати всім за неймовірну підтримку, яку ми відчували під час ігор та навіть поза футбольним майданчиком. Слава Україні та Героям нашим Слава!
Раніше було названо найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Україна. Футболіст, що отримав премію, прокоментував перемогу «синьо-жовтих».
Також головний тренер збірної України Ребров порівняв матчі проти Канади та Нової Зеландії.
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