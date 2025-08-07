Павло Василенко

Бразильський вінгер Хуан Безерра перейшов з Олександрії в єгипетський Замалек, який є одним з грандів місцевого футболу (14 чемпіонських титулів).

Про це повідомляє пресслужба Олександрії. Зазначається, що сума компенсації становить 1,8 мільйона євро, також за умовами переходу передбачені бонуси. Безерра підписав контракт із Замалеком до 30 червня 2029 року.

22-річний Безерра виступав за Олександрію з вересня 2023 року.

На рахунку гравця дев'ять голів і дев'ять результативних передач в 42 проведених матчах за «містян».