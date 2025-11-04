Президент Динамо Ігор Суркіс у інтерв'ю клубній пресслужбі відповів на запитання щодо майбутнього тренера київського клубу Олександра Шовковського.

- Останнім часом навколо імені головного тренера Динамо точиться багато розмов і чуток. Як ви ставитеся до цієї інформації?

- Коли Шовковський був на піку – його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат – його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівпʼянички, які вже не грають, дають інтерв’ю, розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм.

Якщо буде потрібно – я сам прийму рішення. Я бачу, як Шовковський працює. Бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. Непроста ситуація, так. Можливо, ми не можемо сьогодні підсилити йому команду так, як хотілося би. Але він працює з тими, хто є. Але, повірте, якщо б ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми би це зробили. Ми запросили б 5-6 нігерійських гравців – і вони приїхали б до нас. Але це зовсім інша історія. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому.