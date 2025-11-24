Півзахисник Атлетіко Коке вчора відсвяткував вражаючий ювілей – 700-й матч за клуб. 33-річний хавбек вийшов у стартовому складі на виїзний поєдинок проти Гетафе (1:0) та продовжує залишатися ключовим гравцем команди.

Коке є рекордсменом Атлетіко за кількістю зіграних матчів. На другому місці - Ян Облак (511), до п'ятірки також входять Аделардо (504), Анхель Корреа (469) та Антуан Грізманн (462).

Дебютував за основний склад Коке в 17 років - 12 вересня 2009 проти Расінга. Вся його кар'єра пов'язана з Атлетіко, а контракт із клубом діє до 30 червня 2026 року.

Атлетико займає четвертий рядок у Ла Лізі. Наступні зустрічі: 26 листопада – Ліга чемпіонів проти Інтера, 29 листопада – чемпіонат Іспанії проти Ов'єдо.