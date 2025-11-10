Фінальний поєдинок плейоф Канадської Премʼєр-ліги між Атлетіко Оттава та Кавалрі з Калгарі відбувся у складних погодних умовах — просто під час сильного снігопаду. Матч пройшов у ніч на 10 листопада на стадіоні Ті-Ді Плейс у столиці Канади.

Основний час завершився внічию 1:1, але в овертаймі сильнішими виявилися гравці Атлетіко — 2:1. Обидва голи у складі переможців забив півзахисник Девід Родріґес, один із них — ефектним ударом у падінні через себе.

Через сильний снігопад гру доводилося кілька разів зупиняти, а старт матчу було відкладено. Працівники стадіону постійно очищували поле від опадів за допомогою лопат та техніки.

Попри негоду, матч було дограно до кінця, а тріумф Оттави став першим чемпіонським титулом клубу в історії Канадської Премʼєр-ліги.