Французький нападник Рандаль Коло-Муані не стане гравцем Тоттенгема на постійній основі після завершення терміну оренди. Лондонський клуб не має наміру активувати опцію викупу футболіста, який належить Парі Сен-Жермен.

За інформацією TEAMtalk, саме відсутність планів щодо повноцінного трансферу стала однією з причин, через які 27-річний форвард розглядав можливість залишити Тоттенгем ще під час зимового трансферного вікна. Втім, тоді перехід так і не відбувся.

Зазначається, що нинішня ситуація дедалі більше турбує Коло-Муані, адже він побоюється втратити шанси потрапити до остаточної заявки збірної Франції на майбутній чемпіонат світу. Недостатня ігрова практика та невизначеність із клубним майбутнім можуть негативно вплинути на позиції нападника.

У поточному сезоні Рандаль Коло-Муані провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив три мʼячі та віддав три результативні передачі.