Колишній чемпіон світу з боксу та нинішній мер Києва Віталій Кличко прокоментував знайомство з президентом США Дональдом Трампом.

Я знаю Дональда Трампа, ми раніше зустрічалися кілька разів і добре спілкувалися в минулому. Трамп навіть відвідував боксерські поєдинки.

Він додав, що після обрання Трампа президентом США у них не було можливості поспілкуватися особисто, хоча його брат Володимир підтримував контакт із колишнім главою Білого дому.

Ми не є друзями, у мене немає його номера телефону.