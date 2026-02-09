Віталій Кличко — про Трампа: «У мене немає його номера, ми не друзі»
Мер Києва розповів про знайомство з президентом США
6 хвилин тому
Колишній чемпіон світу з боксу та нинішній мер Києва Віталій Кличко прокоментував знайомство з президентом США Дональдом Трампом.
Я знаю Дональда Трампа, ми раніше зустрічалися кілька разів і добре спілкувалися в минулому. Трамп навіть відвідував боксерські поєдинки.
Він додав, що після обрання Трампа президентом США у них не було можливості поспілкуватися особисто, хоча його брат Володимир підтримував контакт із колишнім главою Білого дому.
Ми не є друзями, у мене немає його номера телефону.
