Скандальний ексгравець Колоса став капітаном Вереса
Рівняни готуються до старту нового сезону
близько 2 годин тому
Ігор Харатін / фото - НК Верес
Новим капітаном рівненського Вереса став ексгравець національної збірної України Ігор Харатін. Нагадаємо, минулого року Харатін через конфлікт з головним тренером Поздєєвим залишив Колос зі скандалом.
Як повідомляє sport.ua, віцекапітанами команди в сезоні 2025/26 обрані досвідчені півзахисники Валерій Кучеров та Дмитро Кльоц.
Зміни у капітанському корпусі пов’язані з тим, що клуб залишили нападник Руслан Степанюк та воротар Богдан Когут, які до цього виконували обов’язки капітана та віцекапітана відповідно.
У першому турі УПЛ 25/26 Верес зіграє з Динамо. Матч відбудеться у суботу, 2 серпня.
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