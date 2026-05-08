Колос мінімально обіграв Кудрівку в 27-му турі УПЛ
Для підопічних Руслана Костишина це четверта перемога поспіль
близько 2 годин тому
У матчі 27-го туру УПЛ ковалівський Колос переміг Кудрівку. Це четверта поспіль перемога команди Руслана Костишина.
На старті гри голкіпер господарів Пахолюк відбив небезпечний удар Сторчоуса у «дев'ятку», а вже на 24-хвилині Арінальдо Ррапай забив переможний м'яч для Колоса.
УПЛ. 27-й тур
Колос – Кудрівка – 1:0
Гол: Ррапай, 24
Завдяки перемозі Колос із 46 очками тимчасово вийшов на п'яте місце. Кудрівка з 22 балами залишається на 13-й позиції.
