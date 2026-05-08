Денис Сєдашов

Збірна України з хокею здобула перемогу над Японією у своєму заключному матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1А.

Початок гри склався для українців непросто — на 11-й хвилині Муракамі вивів японців уперед. Проте ще до кінця першого періоду синьо-жовті зуміли не лише відігратися, а й забезпечити комфортну перевагу. Шайби Олександра Пересунька, Олексія Дахновського та Даніїла Трахта встановили остаточний рахунок матчу.

Другий та третій ігрові відрізки пройшли без закинутих шайб.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1А

Україна — Японія — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – Муракамі (Сато, Накаджіма), 10:45. 1:1 – Пересунько, 13:09. 1:2 – Дахновський (Трахт, Ворона), 15:11. 1:3 – Трахт (Ворона), 17:24

Наразі Україна посідає другу сходинку в таблиці, яка дає право на вихід до елітного дивізіону. Подальша доля команди залежить від підсумку гри Польща — Литва. Українців влаштує будь-який результат цього поєдинку, окрім перемоги поляків в основний час.

Україна відіграла дві шайби у матчі з Казахстаном, але поступилася в серії булітів на ЧС-2026.