Головний тренер Шахтаря Арда Туран для прес-служби донеччан прокоментував поразку від Крістал Пелас (1:2) у півфіналі Ліги конференцій.

«Передусім вітаю «Крістал Пелес» та їхнього тренера. Вони виконали чудову роботу і досягли того, чого хотіли. Якщо команда перемагає тебе і виходить у фінал єврокубків, це, ймовірно, означає, що вони ухвалили більше правильних рішень і діяли краще, тож вітаю нашого суперника.

Щодо нас, ми дуже засмучені. Я не можу прийняти виліт. Я не хочу приймати це на стадії півфіналу. Тому що сьогодні, на мою думку, ми грали на рівні, достатньому, щоб пройти далі в цьому раунді, і ми були ближчими до цього, ніж може здаватися. Але це частина життя, частина цієї гри, іноді так буває. Будемо вчитися і винесемо з цього раунду корисні уроки. І ніколи не відступимо.

Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом і вважаю, що ми віддали максимум, аби дати людям надію цього сезону й у цих 20 єврокубкових матчах. Саме тому я пишаюся гравцями, і ми рухатимемося далі».