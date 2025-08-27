Колос офіційно оголосив про припинення співпраці з лідером команди
Клуб зробив заяву
23 хвилини тому
Фото - ФК Колос
Ковалівський Колос офіційно повідомив, що український вінгер Владислав Велетень залишає клуб.
«Владислав Велетень залишив Колос! Ми щиро дякуємо Владиславу за цей період співпраці!
Дякуємо Владиславу за професіоналізм та натхненну гру за нашу команду і бажаємо успіхів в новому етапі кар'єри!» – написала пресслужба клубу.
Нагадаємо, що футболіста останнім часом активно пов’язували із житомирським Поліссям. Як зазначалося, «вовки» заплатять за Велетня 500 тисяч євро.