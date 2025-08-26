Заміна для Гуцуляка? Полісся викупило вінгера збірної України
Футболіст брав участь на Євро-2025, а також працював з Ротанем на Олімпійських іграх-2024
близько 3 годин тому
Полісся оплатило відступні за вінгера Колоса Владислава Велетня у розмірі 500 тисяч доларів. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.
Полісся викупило у Колоса Владислава Велетня. І я вважаю це дуже цікаве рішення. Полісся виплатило Колосу клаусулу в півмільйона доларів. Ця клаусула була прописана у контракті Велетня.
І знаєте, ось як я сприймаю цей трансфер, Полісся нарешті отримало гарного вінгера на лівий фланг, правоногого вінгера. Велетень відрізняється від двох інших, Гуцуляка і Назаренка, тим, що він правоногий футболіст.
Мені стиль гри Велетня дуже подобається. Такий вибуховий, швидкий футболіст. Мені подобається його сміливість у роботі з м'ячем. Мені подобається те, що він не боїться загострювати, йти у дриблінг. Дуже мало у нас у чемпіонаті футболістів такого плану із українським паспортом.
