Полісся оплатило відступні за вінгера Колоса Владислава Велетня у розмірі 500 тисяч доларів. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Полісся викупило у Колоса Владислава Велетня. І я вважаю це дуже цікаве рішення. Полісся виплатило Колосу клаусулу в півмільйона доларів. Ця клаусула була прописана у контракті Велетня.

І знаєте, ось як я сприймаю цей трансфер, Полісся нарешті отримало гарного вінгера на лівий фланг, правоногого вінгера. Велетень відрізняється від двох інших, Гуцуляка і Назаренка, тим, що він правоногий футболіст.

Мені стиль гри Велетня дуже подобається. Такий вибуховий, швидкий футболіст. Мені подобається його сміливість у роботі з м'ячем. Мені подобається те, що він не боїться загострювати, йти у дриблінг. Дуже мало у нас у чемпіонаті футболістів такого плану із українським паспортом.