Колос оголосив про підписання п'яти новачків
Ковалівський клуб отримав солідне підсилення складу команди
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото - ФК Колос
Колос оголосив про підписання п'яти нових гравців.
Склад ковалівської команди поповнили воротар Валентин Моргун, захисники Віталій Катрич, Роман Гончаренко, атакувальний хавбек Ірги Кассалла та форвард Денис Ндукве.
Про деталі контрактів немає інформації.
Новий сезон Колос розпочне матчем проти Зорі. Базова дата першого туру – 1 серпня.
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