Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував асистента головного тренера Колоса Олега Шелаєва на три матчі й оштрафував фахівця на 25 тисяч гривень за його поведінку після матчу 27-го туру УПЛ проти Кудрівки (1:0). Про це повідомляє пресслжуба УАФ.

Розглянувши матеріали щодо вилучення асистента головного тренера ФК «Колос» Ковалівка Шелаєва О. після матчу 27-го туру VBET УПЛ ФК «Колос» Ковалівка – ФК «Кудрівка» Кудрівка, що відбувся 08 травня 2026 року, КДК відсторонив асистента головного тренера ФК «Колос» Ковалівка Шелаєва О. від участі у змаганнях на 3 (три) матчі та зобовʼязав Шелаєва О. сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять пʼять тисяч) гривень (за вихід на поле з метою вступу у конфлікт з офіційною особою матчу після завершення матчу) УАФ

Зазначимо, що після завершення гри Шелаєв побіг до арбітрині гри Софії Причини й почав агресивно щось доводити. За це фахівець отримав червону картку.

