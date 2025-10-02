Захисник та капітан Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з ковалівським клубом.

«Стабільна та надійна гра Андрія у захисті, а також його бомбардирські здібності і величезний досвід гри на найвищому рівні, роблять його майже незамінним виконавцем на лівому фланзі нашої оборони.

Тому, ми раді повідомити вболівальникам, що Андрій Цуріков залишиться в Колосі ще тривалий термін», – йдеться у заяві клубної пресслужби.