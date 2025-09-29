Костишин проаналізував першу поразку Колоса в цьому сезоні УПЛ
Ковалівці не програвали 13 матчів поспіль в чемпіонаті
близько 10 годин тому
У сьомому турі УПЛ одна з головних сенсацій нинішнього сезону Колос зазнав мінімальної поразки від харківського Металіста 1925 (0:1), що перервало його вражаючу серію без поразок, яка тривала 13 матчів поспіль з урахуванням попереднього чемпіонату.
Після фінального свистка головний тренер команди Руслан Костишин відреагував на невдачу спокійно і не висловлював серйозних претензій на адресу своїх гравців.
«Якщо аналізувати гру, грали дві рівні команди. По класу, по якості. А гру вирішили епізоди, дуелі. Навіть гол, який забив Металіст 1925, там гравець послизнувся і дав ударити Денису Антюху по воротах та забити гол. Тож, ми насідали, суперники насідали. Ініціативою володіли ми, потім суперники – такі гойдалки були. У нас чемпіонат такий - бувають рівні ігри, але епізод вирішує, один гол вирішує долю матчу. Рано чи пізно це б трапилося - наша серія без поразок завершилася, на жаль. Будемо починати іншу», – сказав Костишин у коментарі пресслужби клубу.
