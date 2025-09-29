У сьомому турі УПЛ одна з головних сенсацій нинішнього сезону Колос зазнав мінімальної поразки від харківського Металіста 1925 (0:1), що перервало його вражаючу серію без поразок, яка тривала 13 матчів поспіль з урахуванням попереднього чемпіонату.

Після фінального свистка головний тренер команди Руслан Костишин відреагував на невдачу спокійно і не висловлював серйозних претензій на адресу своїх гравців.