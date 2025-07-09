Фланговий захисник Владислав Ємець залишає Колос. Про це повідомили в офіційних соціальних мережах клубу з Ковалівки. 27-річний футболіст стане вільним агентом.

Ємець приєднався до Колоса взимку 2020 року на правах оренди з луганської Зорі, а згодом підписав повноцінний контракт. У складі ковалівського клубу він загалом провів 47 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами. Владислав брав участь у поєдинках УПЛ, Кубка України та кваліфікації Ліги Європи.

На жаль, у сезоні 2024/25 захисник не зіграв жодного матчу. Причиною стала травма коліна, яка вимагала двох складних операцій. Востаннє Ємець виходив на поле 9 травня 2024 року в домашньому матчі проти Зорі.

Колектив ФК Колос подякував гравцеві за роки в команді та побажав якнайшвидшого відновлення і подальших успіхів у кар’єрі.

Раніше, ще один захисник залишив Колос.