Форвард Колоса Гітіс Паулаускас найближчим часом стане гравцем словацького клубу Земплін Михайлівці. Про це повідомляє Sport Arena.

Паулаускас приєднався до Колоса у січні 2024 року, перейшовши з албанської Егнатії. З клубом із Ковалівки він підписав контракт до літа 2026 року.

Другу частину минулого сезону литовець провів в оренді у грузинському Динамо Батумі, зігравши 15 матчів, у яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

Загалом за Колос у чемпіонаті України 25-річний нападник зіграв 21 матч та забив один м’яч.

Минулого сезону Земплін Михайлівці посів сьоме місце у чемпіонаті Словаччини.

Також, захисник Сухар залишив Колос.