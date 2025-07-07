Литовський форвард залишить Колос
Футболіст переїде до Словаччини
близько 2 годин тому
Гітіс Паулаускас / фото - Колос
Форвард Колоса Гітіс Паулаускас найближчим часом стане гравцем словацького клубу Земплін Михайлівці. Про це повідомляє Sport Arena.
Паулаускас приєднався до Колоса у січні 2024 року, перейшовши з албанської Егнатії. З клубом із Ковалівки він підписав контракт до літа 2026 року.
Другу частину минулого сезону литовець провів в оренді у грузинському Динамо Батумі, зігравши 15 матчів, у яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.
Загалом за Колос у чемпіонаті України 25-річний нападник зіграв 21 матч та забив один м’яч.
Минулого сезону Земплін Михайлівці посів сьоме місце у чемпіонаті Словаччини.
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