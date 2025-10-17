Павло Василенко

Експівзахисник Ворскли, який відіграв за полтавську команду майже п'ять сезонів, Артем Челядін став гравцем ковалівського Колосу.

Раніше ТаТоТаке повідомляло, що контракт буде підписано на два роки та без будь-якої компенсації попередньому клубу гравця.

У сезоні 2024/25 Челядін зіграв за Ворсклу 25 матчів у всіх офіційних турнірах: один гол, одна результативна передача.

Transfermarkt оцінює 25-річного опорного півзахисника у 600 тисяч євро.

Наразі Колос займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок. У матчі 9-го туру чемпіонату України ковалівська команда на виїзді зіграє з ЛНЗ. Поєдинок у неділю, 19 жовтня, і розпочнеться о 13:00.