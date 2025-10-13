Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня понеділка, 13 жовтня, у 13-му турі української Другої ліги.

У результативному протистоянні групи А Реал Фарма розділила очки з Буковиною-2, зігравши внічию 2:2. Господарі вийшли вперед завдяки голу Фабера на 8-й хвилині, але ейфорія виявилася короткочасною. Вже через три хвилини Князєв з пенальті зрівняв рахунок, повернувши інтригу у гру. Протягом другого тайму команди активно атакували, і на 71-й хвилині Славинський повернув перевагу господарям. Коли здавалося, що Реал Фарма утримає перемогу, Савін встановив остаточний рахунок 2:2, забезпечивши гостям заслужене очко.

Куликів здобув важливу виїзну перемогу над Нивою Вінниця з рахунком 2:0, продемонструвавши результативний футбол. Шарабура розпечатав ворота господарів на 28-й хвилині, визначивши характер усього поєдинку. Волков на початку другої половини зустрічі подвоїв відрив, фактично поставивши крапку в боротьбі за три очки. Вінницька команда не змогла протистояти ефективним діям суперника, який упевнено контролював перебіг матчу до фінального свистка. Завдяки цій перемозі Куликів набрав 26 очок і очолив групу А, випередивши на два бали Полісся-2.

Олександрія-2 вирвала драматичну перемогу над Чайкою 2:1 у фантастичній кінцівці матчу. Перший тайм пройшов у позиційній боротьбі без забитих м'ячів, команди грали на випередження та уникали ризикованих дій. Після перерви Куделін вивів гостей вперед, поставивши господарів у складне становище. Молодіжна команда «містян» довго штурмувала ворота суперника без результату, доки Черниш не відновив паритет наприкінці основного часу. А вже на 93-й хвилині Базаєв став героєм матчу, забивши переможний гол і принісши команді три важливі очки.

Колос-2 здобув переконливу перемогу над Чорноморцем-2 з рахунком 2:0, домінуючи на полі протягом значної частини зустрічі. У першому таймі ковалівці мали територіальну перевагу, проте їхні атаки не приносили конкретного результату, і суперники відправилися на перерву при нульовій рівності. Після відновлення гри господарі активізувалися – на 58-й хвилині Колесник пробив оборону одеситів і відкрив рахунок. Забитий м'яч переламав хід матчу, і Басов на 69-й хвилині закріпив успіх господарів, встановивши остаточний рахунок 2:0.

Після цього туру Колос-2 набрав 29 очок і зрівнявся з Тростянцем на вершині турнірної таблиці групи Б. Олександрія-2 з 22 очками займає четверту позицію, тоді як Чайка (20 очок) розташувалася на шостому місці.

Друга ліга, 13-й тур

Група А

Реал Фарма – Буковина-2 2:2

Голи: Фабер, 8, Славинський, 71 – Князєв, 11 (пен.), Савін, 77

Нива Вінниця – Куликів 0:2

Голи: Шарабура, 28, Волков, 48

Група Б

Олександрія-2 – Чайка 2:1

Голи: Черниш, 90, Базаєв, 90+3 – Куделін, 47

Колос-2 – Чорноморець-2 2:0

Голи: Колесник, 58, Басов, 69