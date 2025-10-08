Сергій Стаднюк

Футболісти Полісся відновлять тренування 8 жовтня, а 12-го проведуть у Житомирі контрольний матч із Колосом під час міжнародної паузи в чемпіонаті. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, головний тренер Руслан Ротань планує дати більше ігрової практики резервістам, адже частина основних виконавців перебуває у розташуванні збірних. Георгій Бущан, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Богдан Михайліченко та Владислав Велетень викликані до національної команди. Тоді як Максим Мельниченко та Ярослав Караман грали на чемпіонаті світу U-20 в Чилі. Хоча в ніч на 8 жовтня підопічні Дмитра Михайленка вилетіли з турніру від Іспанії на стадії 1/8 фіналу (0:1).

Через травми поки не готові вийти на поле Борис Крушинський, а також бразильські легіонери Лукас Тейлор і Жоао Віалле. Наразі Полісся посідає четверту сходинку в УПЛ, маючи у своєму активі 15 очок.

Нагадаємо, під час міжнародної паузи проводитиметься європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026. Збірна України зіграє проти Ісландії й Азербайджану.