Полісся і Колос зіграли від час вояжу збірної України. Хто переміг?
Лідери УПЛ дарма не гаяли час під час міжнародної паузи
близько 2 годин тому
Полісся здобуло вольову перемогу над Колосом у контрольному матчі, під час відсутності зустрічей чемпіонату України.
Заповнюючи міжнародну паузу, житомиряни та ковалівці зіграли контрольний поєдинок у неділю, 12 жовтня, в Житомирі в рамках підготовки до баталій УПЛ. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь вовків, які продемонстрували характер та вміння перемагати після невдалого старту.
Після першого тайму ковалівці були попереду з мінімальним рахунком. Єдиний м'яч провів Олександр Демченко, класним ударом головою замкнувши навіс Данііла Алефіренка з правого флангу. Колос контролював гру та виглядав впевненіше, тримаючи мінімальну перевагу перед перервою.
Але у другій половині команда Руслана Ротаня зуміла переломити хід зустрічі та здобути вольову перемогу. Голами за Полісся відзначилися Данило Бескоровайний, який відновив рівновагу у матчі, та Олександр Філіппов, який приніс житомирянам перемогу в цьому товариському протистоянні.
Контрольний матч
Полісся – Колос 2:1
Голи: Бескоровайний, Філіппов (другий тайм) – Демченко (перший тайм)
Сьогодні також зіграла друга команда Полісся, очоливши турнірну таблицю.