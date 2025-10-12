Сергій Стаднюк

Полісся здобуло вольову перемогу над Колосом у контрольному матчі, під час відсутності зустрічей чемпіонату України.

Заповнюючи міжнародну паузу, житомиряни та ковалівці зіграли контрольний поєдинок у неділю, 12 жовтня, в Житомирі в рамках підготовки до баталій УПЛ. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь вовків, які продемонстрували характер та вміння перемагати після невдалого старту.

Після першого тайму ковалівці були попереду з мінімальним рахунком. Єдиний м'яч провів Олександр Демченко, класним ударом головою замкнувши навіс Данііла Алефіренка з правого флангу. Колос контролював гру та виглядав впевненіше, тримаючи мінімальну перевагу перед перервою.

Але у другій половині команда Руслана Ротаня зуміла переломити хід зустрічі та здобути вольову перемогу. Голами за Полісся відзначилися Данило Бескоровайний, який відновив рівновагу у матчі, та Олександр Філіппов, який приніс житомирянам перемогу в цьому товариському протистоянні.

Контрольний матч

Полісся – Колос 2:1

Голи: Бескоровайний, Філіппов (другий тайм) – Демченко (перший тайм)

Сьогодні також зіграла друга команда Полісся, очоливши турнірну таблицю.