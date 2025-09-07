Колос підписав грузинського легіонера
Відомі деталі трудової угоди
До Колоса приєднався грузинський лівий захисник/вінгер Зураб Рухадзе🇬🇪
Йому 22 роки, до цього виступав за команду Діла Горі.
Контракт із Зурабом підписано до літа 2028 року, повідомляє офіційний сайт ковалівського клубу.
Наразі Колос займає третє місце в турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги, набравши 10 очок в чотирьох матчах.
У п’ятому турі чемпіонату України команда Руслана Костишина зіграє на виїзді проти луганської Зорі. Поєдинок заплановано на 14 вересня.
