Помічник головного тренера ковалівського Колосу Олег Шелаєв поділився враженнями після мінімальної перемоги своєї команди над Епіцентром (1:0) у поєдинку четвертого туру УПЛ.

«Епіцентр хотів відігратися. Була складна гра, тому до останньої секунди надіялися на перемогу. Рано чи пізно команди, які вийшли з Першої ліги, наберуться досвіду, міцності і будуть міцним «горішком» для усіх. Сергій Миколайович налаштовував їх, їм потрібні очки.

Автогол? Іноді здається, що це несправедливо, але це спорт. Є ті, хто перемагає, ті, хто програють і в цьому полягає суть гри. Ми напрацювали на забитий гол, було багато стандартів і передумов. Добре грали 2-й тайм і цей гол, як нагорода.

Новачок Оєвусі? Він може грати і крайнього нападника, але коли потрібно – він зіграє захисника. Нам потрібні гравці, які можуть закрити будь-яку позицію і допомогти команді у будь-який момент. Гравці, які вийшли на заміну – на 1, 2 чи 5 хвилин – дуже цінні для команди.

Плани на міжнародну паузу? Готуватися далі, надіятися, працювати, бути скромними. Ми не дуже гарно виступили в Кубку і завинили вболівальникам, і собі. Настрій був не дуже. Хочемо грати з натхненням», – сказав Шелаєв для УПЛ-ТБ.