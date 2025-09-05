Оболонь вдруге орендувала гравця Колоса
Футболіст повернувся у київську команду
близько 2 годин тому
Фото - ФК Оболонь
Півзахисник ковалівського Колоса Олег Ільїн вирушив у оренду в київську Оболонь.
Орендна угода триватиме до кінця 2025 року, повідомляє пресслужба ковалівського клубу.
Нагадаємо, що минулого сезону Ільїн також перебував в оренді у Оболоні.
Наразі київська команда займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок.
У п’ятому турі чемпіонату України «пивовари» на своєму полі приймуть Динамо. Матч пройде 13 вересня і розпочнеться о 15:30.
