Сергій Стаднюк

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович розповів про травму півзахисника Арі Моури у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Полтави (2:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ У вас є два нападники — Ітодо та Мба, які добре борються за м'яч. Як обираєте між ними?

Вони працюють, є конкуренція між ними за місце на полі. Хоча вони — друзі, добре спілкуються між собою. Ми враховуємо специфіку суперника і обираємо того, хто краще підходить на конкретну гру. Младен Бартулович

❓ Моура залишив поле через пошкодження. Чи є вже розуміння що з ним?

Так, він отримав ушкодження. Ми ще не знаємо, що саме сталося, але сподіваємося, що все буде гаразд. Бо вже другий матч поспіль наші гравці отримують травми — і не хочеться, щоб ця тенденція тривала. Младен Бартулович

Також Бартулович підбив підсумки матчу проти Полтави.