У п'ятому турі УПЛ пройшов матч між Зорею та Колосом, у якому ковалівці здобули перемогу з рахунком 3:1.

Підопічні Руслана Костишина двічі вразили ворота суперника ще у першому таймі із різницею у шість хвилин. Авторами голів стали Юрій Климчук та Андрій Цуріков, при цьому Климчук оформив гол та результативну передачу.

У другому таймі Пилип Будківський скоротив відставання для Зорі, проте луганці більше не зуміли забити.

У компенсований час Ібраїм Кане майстерно пробив в дев'ятку, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Українська Прем'єр-ліга, п'ятий тур

Зоря - Колос - 1:3

Голи: Будківський, 52 – Климчук, 36, Цуріков, 42, Кане, 90+4