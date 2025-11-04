Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив свою довіру до головного тренера киян Олександра Шовковського. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Я довго мовчав, але на хамство і брехню буду відповідати жорстко. Нехай пишуть що хочуть – я сам прийматиму рішення щодо тренера. Скільки працювати Шовковському, вирішувати буду лише я. І в мене до нього є довіра. Треба, щоб команда прогресувала. Якщо цього не буде – звісно, стане питання про зміну тренера. Але я переконаний: Шовковський може прогресувати разом з командою. І ми готові йому всіляко сприяти в цьому, що і робимо зараз в рамках довіри до нього і його тренерського штабу, незважаючи на сьогоднішні результати, які не є досить втішними.

Той футбол, в який він хоче грати, потребує, можливо, додаткового підсилення команди – і ми його шукаємо постійно. Шола і Тіаре – однозначно підсилили наш склад, додавши здорової конкуренції. Вони не побоялись скористатися цією можливістю. Але далеко не кожен гравець, якого ми запрошуємо, хоче їхати в Україну через жахливу війну.

На сьогодні головне – це перемога для нашої країни. Потрібно очистити Україну від цієї нечисті, щоб війна закінчилася й ми жили в мирній державі. Тоді ви побачите, як розвиватиметься футбол. Але якщо він розвиватиметься з таким суддівством, яке ми бачили у Львові, – я відверто скажу: це марно, і займатися цим взагалі не хочеться.