Металіст 1925 цікавиться 22-річним косоварським півзахисником ЧФР Клуж Ліндоном Емерлаху. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Підтверджую конкретну зацікавленість Металіста 1925 у косоварі Ліндоні Емерлаху. 22-річний гравець зараз виступає за румунський Клуж. Що цікаво, взимку одною ногою реально був у Колосі, і тоді клуб із Ковалівки робив пропозицію щось-десь на рівні 0,3 – 0,4 млн євро, але в останній день трансферного вікна Ліндона Емерлаху перехопив Клуж.

Що цікаво, на турецькому зборі, з того що знаю я, на матчі косовського клубу Балкані, за який виступав Емерлаху до того, водночас перебували скаути черкаського ЛНЗ та особисто головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Питання було в тому, що в тому матчі Емерлаху грав після відновлення, після травми, і не зміг показати все, на що він здатний.

За позицією Емерлаху — універсальний півзахисник, він може зіграти як чистого опорника, так і «вісімку», такий box-to-box, фізичний профайл. Зовні трішечки можна його порівняти, напевно, з Еліасом Теллесом із ковалівського Колоса. Питання по Емерлаху — напевно, його інтенсивність, його рухливість. Тут можуть бути проблеми, бо чемпіонат Румунії, все ж таки, з того що я бачив, трішечки поступається чемпіонату України.

Ціна за футболіста дуже різко виросла — до 1,5 млн євро. Як на мене, це завищена ціна. І станом на зараз ідуть перемовини між представниками гравця та харківським клубом, щоб фіналізувати угоду вже в зимове трансферне вікно.