Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився думкою про поразку своєї команди від Колоса з рахунком 1:3 у матчі УПЛ.

«Наша стара хвороба — перший момент і ми пропускаємо. Перший тайм був такий, що спати хотілося. Потім показали реакцію. Вийшли на поле хлопці, котрі більш-менш підсилили нашу гру. Забили один гол. Намагалися врятуватися. Але суперник був таким, котрий коли перемагає, дуже якісно грає в обороні. Чомусь, починаємо грати тоді, коли пропускаємо.

Бажання в нас було, але тільки в другому таймі. Почали матч не дуже гарно. Команда засмучена. Є над чим працювати.

Саленко? Коли не бачиш хлопця два тижні, то не знаєш як він себе почуває. Тренувався з нами два дні. В нього були переїзди, а це навантаження і для молодих гравців теж. Розраховуємо на нього в майбутньому. Не дарма він викликається в збірну», — сказав Скрипник.