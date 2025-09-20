Павло Василенко

У поєдинку п'ятого туру Української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (2:0) форвард Вереса Денис Ндукве порушив правила – цілеспрямовано вдарив суперника і отримав червону картку.

КДК УАФ розглянув епізод з вилученням 25-річного українського нападника. За підсумками розгляду, гравець отримав три матчі дискваліфікації, з яких на один матч умовно.

Ндукве відіграв за Верес цього сезону 6 матчів, на його рахунку 2 голи.