Колосу вдалося відігратися ще до перерви. Юрій Климчук виборов м’яч у чужому штрафному майданчику та переграв Олександра Кемкіна. Після перегляду VAR можливі підозри на гру рукою з боку футболіста Колоса були зняті.

Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок на 28-й хвилині. Ярослав Шевченко отримав м’яч у зручній позиції та потужним ударом відправив його в дальній кут воріт Івана Пахолюка.

У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зіграв внічию з ковалівським Колосом – 2:2.

На 66-й хвилині Кривбас знову вийшов уперед. Після подачі Джовані Герберта з кутового Володимир Вілівальд точно пробив головою та зробив рахунок 2:1.

Втім, господарі не змогли втримати перевагу. На 80-й хвилині Зураб Рухадзе отримав другу жовту картку та залишив Колос у меншості. Здавалося, що це остаточно схиляє шальки терезів на користь Кривбаса.

Однак ковалівці продовжили боротьбу та зрівняли рахунок уже в компенсований час. Ардіт Тахірі, який вийшов на заміну, на 90+1-й хвилині скористався своїм шансом і приніс команді Руслана Костишина нічию.

У підсумку Кривбас набрав очко та залишився на дев’ятій позиції турнірної таблиці. Колос продовжує йти без перемог і з двома балами перебуває в зоні вильоту.

УПЛ, 5-й тур

Кривбас – Колос – 2:2

Голи: Шевченко, 28, Вілівальд, 66 – Климчук, 38, Тахірі, 90+1.