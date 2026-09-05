Колос у меншості врятувався у матчі з Кривбасом, забивши у компенсований час
Команди влаштували гольову перестрілку
У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зіграв внічию з ковалівським Колосом – 2:2.
Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок на 28-й хвилині. Ярослав Шевченко отримав м’яч у зручній позиції та потужним ударом відправив його в дальній кут воріт Івана Пахолюка.
Колосу вдалося відігратися ще до перерви. Юрій Климчук виборов м’яч у чужому штрафному майданчику та переграв Олександра Кемкіна. Після перегляду VAR можливі підозри на гру рукою з боку футболіста Колоса були зняті.
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На 66-й хвилині Кривбас знову вийшов уперед. Після подачі Джовані Герберта з кутового Володимир Вілівальд точно пробив головою та зробив рахунок 2:1.
Втім, господарі не змогли втримати перевагу. На 80-й хвилині Зураб Рухадзе отримав другу жовту картку та залишив Колос у меншості. Здавалося, що це остаточно схиляє шальки терезів на користь Кривбаса.
Однак ковалівці продовжили боротьбу та зрівняли рахунок уже в компенсований час. Ардіт Тахірі, який вийшов на заміну, на 90+1-й хвилині скористався своїм шансом і приніс команді Руслана Костишина нічию.
У підсумку Кривбас набрав очко та залишився на дев’ятій позиції турнірної таблиці. Колос продовжує йти без перемог і з двома балами перебуває в зоні вильоту.
УПЛ, 5-й тур
Кривбас – Колос – 2:2
Голи: Шевченко, 28, Вілівальд, 66 – Климчук, 38, Тахірі, 90+1.