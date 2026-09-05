Кривбас орендував українського захисника з європейського клубу
Футболіст повернувся на батьківщину
Фото - ФК Кривбас
Криворізький Кривбас орендував в угорського Дебрецена 22-річного українського захисника Вʼячеслава Кульбачука.
Угода розрахована до кінця поточного сезону та передбачає опцію викупу, повідомляє пресслужба криворізького клубу.
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Кульбачук є вихованцем Чорноморця і з початку повномасштабного вторгнення виступав в Угорщині та Литві.
Після чотирьох турів УПЛ Кривбас займає 13-те місце в турнірій таблиці, маючи у своєму активі чотири бали. Сьогодні криворізька команда грає проти Колоса.
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