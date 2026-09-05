Угода розрахована до кінця поточного сезону та передбачає опцію викупу, повідомляє пресслужба криворізького клубу.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025

Кульбачук є вихованцем Чорноморця і з початку повномасштабного вторгнення виступав в Угорщині та Литві.

Після чотирьох турів УПЛ Кривбас займає 13-те місце в турнірій таблиці, маючи у своєму активі чотири бали. Сьогодні криворізька команда грає проти Колоса.