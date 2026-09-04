Кривбас підписав форварда екзотичної збірної
Відомі деталі переходу футболіста
Кривбас оголосив про підписання вільного агента. До криворізького клубу перебрався форвард збірної Танзанії Кіпріан Качвеле.
21-річний гравець оформив контракт на чотири роки, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.
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Кіпріан є вихованцем ФК Азам Дар-ес-Салам, Танзанія (до 2023 року). У 2022 допоміг команді U-17 виграти місцевий чемпіонат, ставши найкращим бомбардиром із 14 голами. За першу команду Азама дебютував у 18-річному віці. За рік переїхав до Канади, перейшовши у Ванкувер Вайткепс.
Карʼєра футболіста
Азам Дар-ес-Салам, Танзанія (2023) – 3 матчі/3 голи, Ванкувер Вайткепс 2 Ванкувер, Канада (2023-2026) – 39/11 (2 асисти), Ванкувер Вайткепс Ванкувер, Канада (2024) – 2, Галіфакс Вондерерс Галіфакс, Канада (2026) – 16/2.
В минулому сезоні Качвеле був одним із лідерів Ванкувер Вайткепс – 19 матчів, 7 голів, 5 асистів.
Збірна Танзанії (з 2024 року) – 2 матчі; U-20 (2025) – 4.
Наразі Кривбас посідає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі чотири очки після чотирьох турів.
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