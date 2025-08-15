Етап Діамантової ліги у Сілезії. Стрибки у висоту: Магучіх і Табашник. Відеотрансляція
Левченко турнір пропускає
близько 2 годин тому
Ярослава Магучіх / Фото - CNN
У пʼятницю, 15 серпня, пройде етап Діамантової ліги у Сілезії.
Україну у секторі жіночих стрибків у висоту представлять Ярослава Магучіх та Катерина Табашник.
Початок – о 16.40. Пряму трансляція турніру дивіться на платформі Суспільне Спорт.
Для Табашник цей етап буде першим у сезоні.
Юлія Левченко перебувала в заявці турніру, проте наразі її прізвище у списку відсутнє. 10 серпня Юлія стала чемпіонкою України у стрибках у висоту.
Також на турнірі змагатимуться австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.
