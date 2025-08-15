УПЛ: розклад матчів 3-го туру чемпіонату України
З 15 по 18 серпня відбудуться матчі третього туру української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26
Тур стартує у п’ятницю, 15 серпня, коли Рух прийме Оболонь.
У суботу, 16 серпня, Олександрія зустрінеться з Металістом 1925, Колос зіграє з Карпатами, а чинний чемпіон Динамо прийматиме новачка еліти Епіцентр.
У неділю, 17 серпня, Кудрівка та Полтава проведуть матч новачків УПЛ. У цей же день Шахтар зіграє з Вересом, а Полісся зустрінеться з ЛНЗ.
Завершиться тур у понеділок, 18 серпня, поєдинком Зорі та Кривбаса.
Розклад матчів 3-го туру УПЛ:
П’ятниця, 15 серпня
18:00 Рух – Оболонь
Субота, 16 серпня
13:00 Олександрія – Металіст 1925
15:30 Колос – Карпати
18:00 Епіцентр – Динамо
Неділя, 17 серпня
13:00 Кудрівка – Полтава
15:30 Верес – Шахтар
18:00 Полісся – ЛНЗ
Понеділок, 18 серпня
18:00 Зоря – Кривбас