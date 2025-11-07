Колос вирвав вольову перемогу у матчі з Кудрівкою
Команда Руслана Костишина перевернула хід зустрічі в другому таймі
близько 1 години тому
Кудрівка - Колос. Фото: Кудрівка
У 12-му турі Української Прем'єр-ліги ковалівський Колос на виїзді здобув перемогу над Кудрівкою з рахунком 3:1.
Відкрив рахунок у першому таймі на 35-й хвилині Андрій Сторчоус.
Команда Київської області у другому таймі кинулася відіграватися та змогла зрівняти рахунок: з пенальті відзначився Аріналд Ррапай.
На 81-й хвилині Колос вийшов уперед завдяки голу Юрія Климчука, а підсумковий результат закріпив досвідчений Андрій Цуріков.
УПЛ. 12-й тур
Кудрівка – Колос – 1:3
Голи: Сторчоус, 35 – Ррапай, 69 (пен.), Климчук, 81, Цуріков, 85