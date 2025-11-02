Головний тренер Колоса Руслан Костишин підбив підсумки матчу 10 туру УПЛ проти Олександрії (1:1).

Є футбольна вдача. Гарно грали, багато створювали, другу гру поспіль завдаємо багато ударів. Агресивніше стали грати. Мабуть, воротар і захисники в них добре зіграли. У них 2 підступа до штрафного майданчика - це гол і штрафний удар. Ми давали тиск цілу гру. Я би хотів, щоб моя команда так завжди виглядала на полі. Результат - це таке діло. Він прийде, якщо ми завжди так будемо грати натхненно, з пристрастю, комбіновано.

Я можу зараз багато наговорити. Рефері судять не з симпатією до нас. Завжди питання виникають. От пенальті. Якщо за карним майданчиком – це порушення чи ні? Всі скажуть, що порушення. А чого тоді це в карному майданчику не порушення? Не знаю, - сказав Костишин.