Павло Василенко

У матчі шостого туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на своєму стадіоні програв львівським Карпатам із рахунком 0:2.

Безвиграшна серія Колоса в УПЛ триває вже п’ять поєдинків: дві нічиї та три поразки. Натомість Карпати продовжили свою гольову серію в чемпіонаті до дев’яти матчів – за цей час львів’яни забили 19 голів. Також команда Франа Фернандеса не програє на виїзді чотири зустрічі поспіль: дві перемоги та дві нічиї.

Карпати шокували господарів у перші 20 хвилин. На 9-й хвилині Назарій Русин скористався помилкою Едуарда Козіка поблизу штрафного майданчика, наблизився до воріт і метрів із п’яти сильно пробив точно в ціль.