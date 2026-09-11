Колос знову без перемоги. Карпати забили двічі за 20 хвилин і піднялися та перше місце в УПЛ
Ковалівська команда продовжила невдалу серію
У матчі шостого туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на своєму стадіоні програв львівським Карпатам із рахунком 0:2.
Безвиграшна серія Колоса в УПЛ триває вже п’ять поєдинків: дві нічиї та три поразки. Натомість Карпати продовжили свою гольову серію в чемпіонаті до дев’яти матчів – за цей час львів’яни забили 19 голів. Також команда Франа Фернандеса не програє на виїзді чотири зустрічі поспіль: дві перемоги та дві нічиї.
Карпати шокували господарів у перші 20 хвилин. На 9-й хвилині Назарій Русин скористався помилкою Едуарда Козіка поблизу штрафного майданчика, наблизився до воріт і метрів із п’яти сильно пробив точно в ціль.
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На 20-й хвилині підопічні Фернандеса подвоїли перевагу. Цього разу відзначився Сері.
До перерви команди створили ще декілька моментів, однак рахунок не змінився. У другому таймі забитих м’ячів уболівальники також не побачили.
Колос посідає 15-е місце з двома очками, а Карпати з 13 балами піднялися на першу позицію. У наступному турі Колос зіграє в гостях із Кудрівкою, а Карпати вдома приймуть Верес. Обидва матчі відбудуться 20 вересня.
УПЛ, 6-й тур
Колос – Карпати – 0:2
Голи: Русин, 9, Сері, 20.