Співвласник та коментатор каналу Maincast Sport Віталій Волочай повідомив, що компанія близька до підписання угоди про трансляцію матчів Копа Лібертадорес.

Є навіть два пакети прав на стадії підписання договору, про які я зараз говорити не можу, але це один дуже великий пакет прав, дуже популярний в Україні. Ми будемо транслювати ексклюзивно європейський баскетбол. Це те, що я люблю і що мені подобається. Ми будемо транслювати Єврокубок. Там грають топові європейські команди, де дуже багато українців, гравців збірної України: Пустовий, Ковляр і так далі. Ми транслюємо чемпіонати Іспанії, Італії та Франції з баскетболу.

З футболу ми транслюємо бразильську Серію А, австрійську Бундеслігу, чемпіонат Швеції. Ми зараз працюємо ще над одним контрактом футбольного чемпіонату, де грають українці, але зараз анонсувати не можу, думаю, всі спокійно додумаються. Він не транслювався минулого року в Україні, але буде транслюватися тепер, можливо.

Ми на стадії підписання Копа Лібертадорес, сподіваюсь, підпишемо. Бо його теж в нас не показують чомусь. Ми будемо транслювати жіночу Лігу чемпіонів. Я вірю в жіночий футбол. Зараз бачу рейтинги жіночого Євро. Ну, не те, що бачу, а питав у Олексія Мандзія з «Суспільного», чи дивляться жіночий Євро? Він каже: «Дивляться». Добре дивляться, навіть на фоні Клубного чемпіонату світу жіночий Євро добре дивляться. І я коментував жіночий Євро – блін, мені по кайфу, мені реально сподобалося.

Хочу спробувати жіночу Лігу чемпіонів. До того ж вони її розносять по тижнях з чоловічою Лігою чемпіонів. Це може бути цікаво. До того ж українська жіноча збірна вийшла в Дивізіон А Ліги Націй. Можливо, жіночий футбол таки стане трохи популярнішим, якщо ми покажемо пару матчів «Барселони» чи «Манчестер Сіті».

Ми будемо продовжувати транслювати снукер, дартс. По Олімпійських видах спорту будемо транслювати настільний теніс, бадмінтон. І ми зараз заходимо у зимові види спорту. По яких саме поки сказати не можу, - сказав Волочай в інтерв’ю Tribuna.com.