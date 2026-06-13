Павло Василенко

Братиславський Слован офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. За інформацією пресслужби клубу, команду очолив колишній зірковий хавбек Барселони і Манчестер Сіті Яя Туре.

43-річний івуарієць підписав контракт зі словацьким клубом терміном на три роки.

Нагадаємо, що за Слован наразі виступає двоє українців – хавбек Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич.

Свою тренерську кар'єру Туре розпочав у лютому 2021 році, працюючи асистентом в донецькому Олімпіку.

Пізніше Яя також мав досвід роботи в Ахматі, очолював юнацьку команду Тоттенхема U-17 та входив у тренерський штаб Стандарда Льєж і збірної Саудівської Аравії.

За часи ігрової кар'єри Туре також виступав в Україні у складі донецького Металурга (2004-2005), за який провів 39 поєдинків, забивши п'ять м’ячів та оформивши чотири асисти.