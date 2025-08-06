У першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Кайрат з мінімальним рахунком переміг Слован – 1:0. Матч проходив в Алмати на стадіоні Центральний.

Перемогу казахстанському клубу на 90-й хвилині приніс 16-річний нападник Дастан Сатпаєв, реалізувавши пенальті. Влітку 2026 року він стане гравцем Челсі.

Словаки догравали матч у меншості – спершу червону картку отримав Ібрагім (65 хвилина), а вже у компенсований час вилучили Вайсса.

Український слід у матчі: за Слован заявлені Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич. Обидва почали гру в запасі, але згодом вийшли на поле. Саме Ігнатенко на 89-й хвилині невдало зіграв у власному штрафному і сфолив на російському футболістові Кайрата. Арбітр вказав на 11-метрову позначку.

Фол був досить спірним, однак пенальті був реалізований, і Кайрат здобув важливу перемогу.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 12 серпня, у Братиславі на стадіоні Тегельне Поле. Переможець двоматчевого протистояння зіграє в раунді плей-оф за вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

Кайрат (Алмати, Казахстан) – Слован Братислава (Братислава, Словаччина) 1:0 (Сатпаєв 90', пен.)

Вилучення: Ібрагім 65, Вайсс 90+4 (обидва – друга жовта, Слован)